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  4. File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI)

File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI)

File'de zeytinyağı, un, süt, çay, sürülebilir taze peynir ve lavaşta geçerli olan indirimli fiyat listesi...

File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI) - Sayfa 1

KOMİLİ YUMUŞAK SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 LT

Fiyat: 499 TL

Son indirim tarihi: 26 Ocak

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File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI) - Sayfa 2

KOMİLİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 LT

Fiyat: 439 TL

Son indirim tarihi: 26 Ocak

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File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI) - Sayfa 3

SİNANGİL UN 5 KG

Fiyat: 119 TL

Son indirim tarihi: 26 Ocak

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File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI) - Sayfa 4

TEKSÜT YARIM YAĞLI SÜT 1 LT

Fiyat: 28,50 TL

Son indirim tarihi: 31 Ocak

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