File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI)
File indirimli gıda ürünleri listesi! (FİLE İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ FİYATLARI)
File'de zeytinyağı, un, süt, çay, sürülebilir taze peynir ve lavaşta geçerli olan indirimli fiyat listesi...
KOMİLİ YUMUŞAK SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 LT
Fiyat: 499 TL
Son indirim tarihi: 26 Ocak
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KOMİLİ RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 LT
Fiyat: 439 TL
Son indirim tarihi: 26 Ocak
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SİNANGİL UN 5 KG
Fiyat: 119 TL
Son indirim tarihi: 26 Ocak
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TEKSÜT YARIM YAĞLI SÜT 1 LT
Fiyat: 28,50 TL
Son indirim tarihi: 31 Ocak
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