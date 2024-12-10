  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. File'de Actisoft marka temizlik ürünlerinde büyük indirim (FİLE ACTISOFT YEŞİL ETİKETLİ ÜRÜNLER)

File'de Actisoft marka temizlik ürünlerinde büyük indirim (FİLE ACTISOFT YEŞİL ETİKETLİ ÜRÜNLER)

File’de Actisoft marka tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve temizlik ürünlerinde geçerli indirim fırsatını kaçırmayın. İşte, File Actisoft marka indirimli temizlik ürünleri fiyatları…

File'de Actisoft marka temizlik ürünlerinde büyük indirim (FİLE ACTISOFT YEŞİL ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ACTISOFT 2 KATLI 16’LI TUVALET KAĞIDI

Fiyat: 99 TL

1 | 16
File'de Actisoft marka temizlik ürünlerinde büyük indirim (FİLE ACTISOFT YEŞİL ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ACTISOFT 3 KATLI 6’LI KAĞIT HAVLU

Fiyat: 95,45 TL

2 | 16
File'de Actisoft marka temizlik ürünlerinde büyük indirim (FİLE ACTISOFT YEŞİL ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 3

ACTISOFT 2 KATLI MEGA KAĞIT HAVLU (1 = 8 RULO)

Fiyat: 86,50 TL

3 | 16
File'de Actisoft marka temizlik ürünlerinde büyük indirim (FİLE ACTISOFT YEŞİL ETİKETLİ ÜRÜNLER) - Sayfa 4

ACTISOFT ÇİÇEK KOKULU ÇAMAŞIR YUMUŞATICI 3 LT

Fiyat: 81,75 TL

4 | 16