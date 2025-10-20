Finans devleri için hedef fiyatlar değişti! Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Türkiye Sigorta
Borsa İstanbul'da işlem gören bankacılık ve finans devlerinin aralarında olduğu 6 hisse için aracı kurumlar raporlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem günü olan 20 Ekim Pazartesi’yi yüzde 2,70 artışla 10.484,39 puandan kapattı. Aracı kurumlar, halka açık şirketlere yönelik rapor ve hedef fiyat açıklamalarını paylaşmaya devam etti.
Bugün 6 hisse için toplam 10 hedef fiyat tahmini yayımlandı. Değerlendirmelerde çoğunlukla “al” ve “endeks üstü” tavsiyeleri öne çıkarken, bazı raporlarda yalnızca hedef fiyat güncellemeleri yer aldı.
İşte 6 hisse için açıklanan hedef fiyatlar...
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
Alnus Yatırım, 13,25 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 14,90 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Deniz Yatırım, 14,80 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Phillip Capital Menkul Değerler, 15,00 TL hedef fiyat vererek Endeks Üstü tavsiyesi verdi.
Marbaş Menkul Değerler, 15,93 TL hedef fiyat vererek Al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 14,78 TL