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  4. Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir?

Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir?

Finans piyasalarında son dönemlerde sıkça duyduğumuz, özellikle kripto para ve hisse senedi piyasalarında büyük hareketlilik yaratan bir terim var; "Balina." Peki, bu devasa finansal oyuncular kimdir ve piyasalar üzerindeki etkileri nelerdir?

Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir? - Sayfa 1

​Piyasayı sallayan güç: Balina

​Finans dünyasında "balina", piyasada sahip olduğu devasa sermaye ve işlem hacmi sayesinde fiyatları önemli ölçüde etkileyebilecek güce sahip, bireysel veya kurumsal büyük yatırımcılara verilen isimdir. Tıpkı okyanustaki balinaların büyük su kütlelerini hareket ettirmesi gibi, finansal balinalar da yaptıkları alım satım işlemleriyle piyasada dalgalanmalar yaratabilirler.

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Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir? - Sayfa 2

Neden "Balina" diye adlandırılırlar?

​Bu terim, özellikle kripto para piyasalarında popülerlik kazanmıştır. Kripto paraların genel olarak daha düşük piyasa hacmine sahip olması, görece daha küçük miktardaki büyük işlemlerin bile fiyatlarda keskin hareketlere yol açmasına neden olur. Örneğin, tek bir Bitcoin balinasının yüklü miktarda Bitcoin satması, piyasada ciddi bir düşüşe yol açabilirken, aynı şekilde büyük bir alım da fiyatları hızla yukarı çekebilir.

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Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir? - Sayfa 3

Ancak "balina" terimi sadece kripto paralarla sınırlı değildir. Geleneksel finans piyasalarında, yani hisse senedi, bono veya emtia piyasalarında da bu tür büyük oyuncular mevcuttur. Dev hedge fonları, büyük yatırım bankaları, zengin aile ofisleri veya milyarder bireysel yatırımcılar da kendi alanlarında birer balina olarak kabul edilebilir.

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Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir? - Sayfa 4

Balinaların piyasa üzerindeki etkileri

​Balinaların piyasa üzerindeki etkileri genellikle üç ana başlık altında incelenebilir:

​1-) Fiyat manipülasyonu potansiyeli

Büyük işlem hacimleri sayesinde balinalar, belirli varlıkların fiyatlarını kasıtlı olarak etkileyebilirler. Örneğin, bir balina, bir varlığın fiyatını düşürmek için büyük miktarda satış yapıp, ardından daha düşük fiyattan geri alarak kâr elde etme stratejisi izleyebilir. Bu durum, özellikle likiditesi düşük piyasalarda daha sık görülür.

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