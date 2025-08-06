Finans dünyasının dev oyuncuları: "Balina" nedir?

Neden "Balina" diye adlandırılırlar?

​Bu terim, özellikle kripto para piyasalarında popülerlik kazanmıştır. Kripto paraların genel olarak daha düşük piyasa hacmine sahip olması, görece daha küçük miktardaki büyük işlemlerin bile fiyatlarda keskin hareketlere yol açmasına neden olur. Örneğin, tek bir Bitcoin balinasının yüklü miktarda Bitcoin satması, piyasada ciddi bir düşüşe yol açabilirken, aynı şekilde büyük bir alım da fiyatları hızla yukarı çekebilir.