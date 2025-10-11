Finans piyasalarında hızlı kazancın ve yüksek riskin stratejisi: Scalping

Scalper kimdir, nasıl hareket eder?

Scalper, piyasalarda çok kısa vadeli işlemler yapan yatırımcıya verilen isimdir. Bu kişiler genellikle uzun vadeli analizlerden ziyade anlık grafiklerle ilgilenir. İşlem süresi birkaç saniye veya en fazla birkaç dakika olabilir. Bir scalper, gün içinde onlarca hatta yüzlerce işlem gerçekleştirebilir. Her işlemde hedeflenen kazanç oldukça düşüktür. Ancak işlem sayısının fazla olması toplam karı artırır. Scalper’lar genellikle düşük spread oranı olan ürünleri tercih eder. Çünkü her işlemde ödenecek fark, kârlılığı doğrudan etkiler. Yüksek likidite, bu stratejinin temel koşullarından biridir. Hızlı emir girişi ve çıkışı için güçlü bir internet bağlantısı da gerekir. Dolayısıyla scalper olmanın yolu, hem teknik bilgi hem de güçlü donanıma sahip olmaktan geçer. Bu stratejiyi sürdürülebilir kılmak ciddi disiplin ister.