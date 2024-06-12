Finansal analiz nedir? Finansal analiz yöntemleri!
Finansal analiz, işletmeye ait finansal verilerin tablolar ve grafikler üzerinden incelenerek amaca yönelik yorumlanmasıdır. Peki, finansal analizin amaçları nelerdir? Finansal analiz teknikleri nelerdir? İşte detaylar…
Finansal analizin amaçları nelerdir?
İşletmelerin finansal niteliğe sahip politikalarının değerlendirilmesi ve işletme kararları amacına temel oluşturmak.
İşletmenin gereksinimi olan kaynakların teminini sağlamak.
İşletmenin potansiyel büyüme ve gelişme imkanlarının tespiti gerçekleştirmek.
Kredi sağlayan kurumlar için işletmelerin finansal yeterlilik düzeyini ölçmek.
Potansiyel büyüme imkanlarını değerlendirmek.
Geçmiş kararları değerlendirerek, ileriki dönem hedeflerini belirlemek.
Finansal analiz teknikleri nelerdir?
Günümüzde yaygın olarak kullanılan finansal analiz teknikleri şu şekildedir:
1-) Yatay analiz
Birden fazla döneme ait verilerin tek bir havuzda toplanarak göz önünde bulundurulmasıdır. Yatay analiz yönteminde bir şirketin en az iki yıllık satış verileri dikkate alınır. Bu veriler ışığında, belirlenmiş süre boyunca şirkette ve satış oranlarında nasıl bir değişimin yaşanmış olduğu tespit edilir ve buna göre aksiyon alınır.
2-) Dikey analiz
Dikey analiz yöntemiyle mali tabloda yer alan kalemler aynı mali tabloda yer alan toplama oranlanır ve yüzdesel değerleri bulunur. Dikey analiz, şirketin kaynaklarının dağılımını göstermesi bakımından önemlidir. Dikey analiz yöntemiyle şirket kaynaklarının ne kadarı dönen varlıklarda, ne kadarı maddi duran varlıklarda olduğunu ve yıllar itibariyle nasıl değişiklik gösterdiğini ve gelecek için alınabilecek aksiyonları görülür.
3-) Trend analizi
Trend analizi, belirli tarih aralığındaki bir veri setinin zaman içindeki değişimlerini inceleyerek gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye çalışan bir analitik yöntem türüdür.