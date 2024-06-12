Finansal analiz nedir? Finansal analiz yöntemleri!

Finansal analiz teknikleri nelerdir?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan finansal analiz teknikleri şu şekildedir:

1-) Yatay analiz

Birden fazla döneme ait verilerin tek bir havuzda toplanarak göz önünde bulundurulmasıdır. Yatay analiz yönteminde bir şirketin en az iki yıllık satış verileri dikkate alınır. Bu veriler ışığında, belirlenmiş süre boyunca şirkette ve satış oranlarında nasıl bir değişimin yaşanmış olduğu tespit edilir ve buna göre aksiyon alınır.