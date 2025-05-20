Finansal hedefin ötesi: Kar maksimizasyonu nedir?

Kar maksimizasyonu nedir?

Kar maksimizasyonu, bir şirketin belirli bir dönemde (genellikle bir mali yıl) elde edebileceği en yüksek net kârı hedeflemesidir. Bu süreç, sadece satışları artırmakla sınırlı değildir; aynı zamanda maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak, doğru fiyatlandırma stratejileri uygulamak, kaynakları optimize etmek ve piyasa koşullarına göre esnek davranmak gibi birçok unsuru içinde barındırır. Matematiksel olarak, Kar = Toplam Gelir - Toplam Maliyet formülünde bu farkı en üst seviyeye çıkarmak ana amaçtır.