Finansal kapsayıcılık nedir? Finansal kapsayıcılığın ekonomik kalkınma açısından önemi

Finansal kapsayıcılık

Finansal kapsayıcılık, bireylerin ve işletmelerin ihtiyaç duydukları finansal hizmetlere adil, güvenli ve uygun maliyetlerle erişebilmesini ifade eden bir kavramdır. Bu yaklaşım, toplumdaki gelir grupları arasında ayrım yapılmaksızın, her bireyin bankacılık, kredi, sigorta ve tasarruf gibi hizmetlerden faydalanabilmesini amaçlar. Özellikle düşük gelirli kesimler için büyük önem taşıyan finansal kapsayıcılık, ekonomik sisteme katılımı artırarak hem bireylerin refahını yükseltmekte hem de ülkelerin ekonomik büyümesine katkı sağlamaktadır.