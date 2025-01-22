Finansal kurumları etkileyen riskler nelerdir?

1-) Kredi riski

Kredi riski, bir borçlunun bir krediyi geri ödeyememesinden kaynaklanan bir finansal kayıp olasılığıdır. Kredi riski, “karşı taraf riski” diye olarak da adlandırılır. Kredi riski genel olarak, borçlu tarafın alacaklı tarafa borcunu ödememesi olarak algılanmakla birlikte, finansal işlemler de her zaman bir borçlu, bir de alacaklı taraf bulunması gerekmemekte, bazı işlemlerde her iki tarafında karşılıklı yükümlülükleri söz konusu olmaktadır. Kredi riski; kredi puanı, temerrüt olasılığı, kayba maruz değer ve temerrüt durumundaki kayıp gibi yöntemlerle ölçülür.