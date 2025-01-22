Finansal kurumları etkileyen riskler nelerdir?
İşletmelerin finansal varlıklara sahip olması, belirli bir risk üstlenmeyi de beraberinde getirmektedir. Peki, bu riskler nelerdir? İşte detaylar…
1-) Kredi riski
Kredi riski, bir borçlunun bir krediyi geri ödeyememesinden kaynaklanan bir finansal kayıp olasılığıdır. Kredi riski, “karşı taraf riski” diye olarak da adlandırılır. Kredi riski genel olarak, borçlu tarafın alacaklı tarafa borcunu ödememesi olarak algılanmakla birlikte, finansal işlemler de her zaman bir borçlu, bir de alacaklı taraf bulunması gerekmemekte, bazı işlemlerde her iki tarafında karşılıklı yükümlülükleri söz konusu olmaktadır. Kredi riski; kredi puanı, temerrüt olasılığı, kayba maruz değer ve temerrüt durumundaki kayıp gibi yöntemlerle ölçülür.
2-) Likidite riski
Likidite riski, ihtiyaç duyulan miktarda fonun ihtiyaç duyulduğu anda uygun bir maliyetle bulunmaması, elde tutulan finansal varlığın istenilen zamanda ve fiyatta elden çıkarılmaması veya transfer edilememesi sonucunda zarara uğrama olasılığıdır. Likidite riskinin ana faktörleri olarak, bankanın varlık kalitesinin düşük olması, yanlış faiz politikası , alınan kaynakların uygun olmayan şartlarda dağılımı, imaj riskinin ortaya çıkması, kredi portföyü kalitesinde ve karlılığında azalma gösterilebilir. Bankaların aktif kalemleri ile pasif kalemleri arasındaki vade uyumsuzluğu likidite riskine verilebilecek en iyi örnektir.
3-) Piyasa riski
Piyasa riski, finansal fiyatlar ve oranlardaki hareket ve değişikliklerden kaynaklanan ve piyasayı bir bütün olarak etkileyen bir risktir. Piyasa riski, sistematik risk olarak da adlandırılır. Piyasa riskinin başlıca kaynakları arasında, yaşanan durgunluklar, faiz oranlarındaki iniş çıkışlar, siyasi kargaşa, doğal afetler ve terör saldırıları bulunmaktadır. En yaygın karşılaşılan piyasa riski türleri ise; faiz oranı riski, özkaynak riski, kur riski ve emtia riskidir.