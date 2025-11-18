Finansal raporlama nedir ve neden önemlidir?

Finansal raporlama şirketlerin şeffaflığını artırıyor

Finansal raporlama, şirketlerin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını doğru şekilde kamuya açıklaması sürecidir. Bu raporlar, yatırımcıların, hissedarların ve finansal analistlerin kararlarını sağlıklı bir şekilde almasına olanak tanır. Son yıllarda Türkiye’de finansal raporlamaya olan talep giderek artıyor. Özellikle halka açık şirketler, her çeyrek ve yıl sonunda raporlarını düzenli olarak yayımlamak zorunda. Uzmanlar, finansal raporlamanın sadece zorunluluk değil, aynı zamanda güven oluşturma aracı olduğunu vurguluyor. Yanlış veya eksik raporlama, şirketin itibarını zedeleyebilir ve yatırımcı güvenini sarsabilir. Şeffaf raporlama, finansal krizleri önleme ve piyasaların sağlıklı işlemesini sağlama açısından kritik önem taşıyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) da raporlama standartlarını sıkı şekilde denetliyor. Bu denetimler sayesinde hem yerli hem yabancı yatırımcıların bilgiye erişimi kolaylaşıyor.