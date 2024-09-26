Finansal varlıkları fiyatlandırma modeli (FVFM) nedir?
Özkaynak maliyetlerinin hesaplanması, sermaye varlıklarının aşırı veya düşük fiyatlandırılmış olup olmadığının anlaşılması ve optimal portföyün belirlenmesi gibi katkılardan dolayı çok başvurulan modellerden biri olan finansal varlıkları fiyatlandırma modeli (FVFM) , sistematik risk ile beklenen getiri arasındaki ilişkiyi rekabetçi bir sermaye piyasası koşullarının varlığı varsayımı altında gösteren bir denge modelidir.
Finansal varlıkları fiyatlandırma modeli
Finansal varlıkları fiyatlandırma modeli (FVFM), risk ile beklenen getiri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Finansal varlıkları fiyatlandırma modeli, sistematik risk ile beklenen getiri arasındaki ilişkiyi rekabetçi bir sermaye piyasası koşullarının varlığı varsayımı altında gösteren bir denge modelidir. Bir varlıktan ya da portföyden beklenen getiriler ile piyasa getirisi ilişkisi analiz edilebilmektedir.
Finansal varlıkları fiyatlandırma modeli bir varlığın getirisinin, beta katsayısı ile ölçülen sistematik risk ile doğrusal ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Beta katsayısı, bir pay senedinin sağladığı getirinin pay senedi piyasası endeksi getirisine duyarlılığını göstermektedir.
Diğer bir ifade ile Beta katsayısı herhangi bir pay senedinin betası o pay senedinin getirisinin piyasanın ortalama getirisine göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösterir.
Finansal varlıkları fiyatlandırma modeli tek bir pay senedi ile ilgili analizlerde kullanılabileceği gibi pay senedi içeren portföylerin de analizinde kullanılabilir.