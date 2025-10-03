Finansal varlıkların tokenlaştırılması (STO) nedir?

Dijitalleşen finansal dünyaya giriş

Geleneksel finansal sistem, yüzyıllardır fiziksel belgeler, merkezi kayıtlar ve aracı kurumlar aracılığıyla yürütülmekteydi. Ancak son yıllarda blok zincir teknolojisinin yükselişiyle birlikte bu sistemde köklü bir değişim gözlemleniyor. Hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkuller artık sadece kağıt üzerinde veya merkezi borsalarda değil, dijital tokenlar aracılığıyla temsil edilebiliyor. Bu dönüşüm, yatırımcılara varlıklara daha hızlı erişim sağlarken, küresel çapta likidite yaratıyor ve yatırım süreçlerini daha şeffaf hale getiriyor. Artık bir gayrimenkul projesine dünyanın herhangi bir yerinden yatırım yapmak mümkün hale gelirken, süreçler eskisine göre çok daha güvenli ve kontrol edilebilir hale geliyor.