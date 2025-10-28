Finansın yükselen yıldızı: Call opsiyonları nedir ve neden bu kadar cazip?

Neden call opsiyonları bu kadar cazip?

​1-) Kaldıraç etkisi

Bu, en önemli çekiciliklerinden biridir. Yatırımcılar, dayanak varlığın tamamını satın almak yerine, opsiyon için çok daha küçük bir prim öderler. Eğer dayanak varlığın fiyatı kullanım fiyatının üzerine çıkarsa, küçük bir prim ödeyerek, varlığın fiyatındaki nispeten büyük bir artıştan orantılı olarak çok daha yüksek bir getiri elde edebilirler. Bu, kar potansiyelini katlayabilir.