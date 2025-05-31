Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur?
Depo şartı, bir yatırımcının bir hisse senedini satabilmesi için, satış emrini verdiği anda o hisse senedinin kendi yatırım hesabında bulunması zorunluluğudur. Başka bir deyişle, yatırımcının henüz sahip olmadığı bir hisseyi satması (açığa satış) depo şartı uygulanan dönemlerde engellenir. Peki, depo şartının amaçları nelerdir? Depo şartı uygulandığında ne olur? İşte, depo şartına dair detaylar…
Depo şartının amaçları nelerdir?
Olağandışı piyasa hareketliliklerini önlemek
Özellikle piyasalarda belirsizlik ve yüksek volatilite olduğu dönemlerde (Örneğin, ekonomik krizler, doğal afetler, jeopolitik riskler), panik satışlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.
Yatırımcıları korumak
Ani ve irrasyonel fiyat düşüşlerinin önüne geçerek yatırımcıların aşırı zarar görmesini engellemeyi hedefler.
Fiyat istikrarını sağlamak
Spekülatif amaçlı, dayanağı olmayan satışları kısıtlayarak hisse senedi fiyatlarında daha istikrarlı bir görünüm oluşturmaya çalışır.