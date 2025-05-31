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  4. Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur?

Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur?

Depo şartı, bir yatırımcının bir hisse senedini satabilmesi için, satış emrini verdiği anda o hisse senedinin kendi yatırım hesabında bulunması zorunluluğudur. Başka bir deyişle, yatırımcının henüz sahip olmadığı bir hisseyi satması (açığa satış) depo şartı uygulanan dönemlerde engellenir. Peki, depo şartının amaçları nelerdir? Depo şartı uygulandığında ne olur? İşte, depo şartına dair detaylar…

Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur? - Sayfa 1

Depo şartının amaçları nelerdir?

Olağandışı piyasa hareketliliklerini önlemek

Özellikle piyasalarda belirsizlik ve yüksek volatilite olduğu dönemlerde (Örneğin, ekonomik krizler, doğal afetler, jeopolitik riskler), panik satışlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

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Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur? - Sayfa 2

Yatırımcıları korumak

Ani ve irrasyonel fiyat düşüşlerinin önüne geçerek yatırımcıların aşırı zarar görmesini engellemeyi hedefler.

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Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur? - Sayfa 3

Fiyat istikrarını sağlamak

Spekülatif amaçlı, dayanağı olmayan satışları kısıtlayarak hisse senedi fiyatlarında daha istikrarlı bir görünüm oluşturmaya çalışır.

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Finansta depo şartı nedir? Depo şartı uygulandığında ne olur? - Sayfa 4

Açığa satışları sınırlamak

Depo şartı, fiilen sahip olunmayan hisselerin satışını zorlaştırdığı için açığa satış işlemlerini önemli ölçüde kısıtlar.

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