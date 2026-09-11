Fındık bahçesini bozdu ejder meyvesi dikti, 250 bin lira liralık kazanç biçti

Kökeni Orta Amerika’dan Karadeniz'e ye

Pitaya ya da ejder meyvesi olarak bilinen bu tropikal meyvenin kökeni Orta Amerika’ya dayanıyor. Kaktüsgiller familyasında yer alan bitki, sıcak iklimlere uyum sağlaması sayesinde zamanla dünyanın farklı bölgelerinde ticari olarak yetiştirilmeye başlandı. Türkiye’de ise özellikle Akdeniz ikliminin elverişli olduğu bölgelerde üretimi yaygınlaşıyor.