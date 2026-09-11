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Fındık bahçesini bozdu ejder meyvesi dikti, 250 bin lira liralık kazanç biçti

Ejder meyvesi Karadeniz'de de geçim kaynağı olmaya başladı. Tanesi 50-100 lira arasında satılan ejder meyvesi yıl bazında küçük bir serada yetiştirildiğinde 250 bin liralık gelir sağlayabiliyor. Karadenizli fındık üreticisi, serasının bir bölüme ejder meyvesi ekerek bunun canlı örneğini oluşturuyor.

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Fındık bahçesini bozdu ejder meyvesi dikti, 250 bin lira liralık kazanç biçti - Sayfa 1

Kökeni Orta Amerika’dan Karadeniz'e ye

Pitaya ya da ejder meyvesi olarak bilinen bu tropikal meyvenin kökeni Orta Amerika’ya dayanıyor. Kaktüsgiller familyasında yer alan bitki, sıcak iklimlere uyum sağlaması sayesinde zamanla dünyanın farklı bölgelerinde ticari olarak yetiştirilmeye başlandı. Türkiye’de ise özellikle Akdeniz ikliminin elverişli olduğu bölgelerde üretimi yaygınlaşıyor.

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Fındık bahçesini bozdu ejder meyvesi dikti, 250 bin lira liralık kazanç biçti - Sayfa 2

Lif ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor

Yüksek su içeriğinin yanı sıra lif, C vitamini ve antioksidan bileşenler barındıran ejder meyvesi, dengeli beslenmeye katkı sağlayabilecek tropikal meyveler arasında gösteriliyor. Besin içeriği çeşidine ve olgunluk seviyesine göre değişebilen meyvenin özellikle lif içeriği, tüketicilerin ilgisini çeken özellikleri arasında bulunuyor.

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Fındık bahçesini bozdu ejder meyvesi dikti, 250 bin lira liralık kazanç biçti - Sayfa 3

Türkiye’de özellikle Akdeniz’de yetiştiriliyor

Türkiye’de ejder meyvesi üretiminin öne çıktığı bölgelerin başında Mersin ve Antalya geliyor. Özellikle Mersin’in Silifke ve Toroslar ilçelerinde üretim çalışmaları yürütülürken, Osmaniye’de de sera yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik projeler gerçekleştiriliyor. Sıcaklık ve don riskinin düşük olması, Akdeniz kuşağını pitaya üretimi açısından elverişli hale getiriyor.

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Fındık bahçesini bozdu ejder meyvesi dikti, 250 bin lira liralık kazanç biçti - Sayfa 4

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan üretici Neşe Özbek, fındık bahçesinin bir bölümünü seraya dönüştürerek başladığı ejder meyvesi üretiminde önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Yukarı Donurlu Mahallesi’nde 480 metrekarelik serada üretim yapan Özbek, bu yıl yaklaşık 1 ton ürün alarak 250 bin lira gelir sağlamayı planlıyor.

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