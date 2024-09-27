Fırsatçılar iş başında: Fiyatı bir anda 700 bin TL arttı, ev sahibinden ilginç savunma
Konutta son iki aydır yaşanan hareketlenme ve bankaların konut kredisinde faiz indirimine gitmesi, fırsatçıları harekete geçirdi. Bir dairenin fiyatı bir günde 700 bin lira birden arttı, ev sahibi “Alacağım evin fiyatı da arttı” diyerek kendini savundu.
Konut sektörü son iki yıldır üretim ve satış tarafında zor günler geçiriyor. Piyasanın yavaşlamasında; finansa erişim problemi ve satılık konut fiyatlarındaki fahiş artışlar etkili oldu.
Sektör temmuzda ise hareketlenerek yılın en yüksek satış rakamını yakaladı. Aynı yükseliş trendi ağustos ayında da da devam etti.
BANKALAR FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ, FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ
Bazı bankaların da konut kredisinde faiz indirimine gitmesi fırsatçıları harekete geçirdi. İlan sitelerindeki satılık konut fiyatlarında bir ay içinde yüzde 10-15 artış gözlendi.
İstanbul’daki bir dairenin fiyatı bir günde 700 bin lira arttı. Ticaret Bakanlığı ise bu durum karşısında harekete geçti ve fırsatçılık yapana yüklü miktarda ceza yazacağını açıkladı.