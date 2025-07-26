Fiyat hareketlerini okumanın anahtarı: Mum formasyonu piyasada nasıl yorumlanır?
Finans piyasalarında işlem yapan yatırımcıların sıklıkla karşılaştığı ve fiyat hareketlerini analiz etmekte kullandığı önemli araçlardan biri olan "mum formasyonu", son dönemde de yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Özellikle volatil piyasa koşullarında, bu formasyonlar gelecekteki fiyat hareketlerine dair ipuçları sunarak yatırımcılara yön gösteriyor.
Mum formasyonu nedir?
Mum formasyonları, bir finansal varlığın belirli bir zaman dilimi içerisindeki fiyat hareketlerini görsel olarak temsil eden grafiklerdir.
Mum formasyonlarının temel mantığı
Mum formasyonlarının kökeni 18. yüzyıl Japonya'sına, pirinç tüccarı Munehisa Homma'ya dayanır. Homma, pirinç fiyatlarındaki dalgalanmaları tahmin etmek için bu grafikleme yöntemini geliştirmiştir. Günümüzde ise modern finans piyasalarında, hisse senetlerinden döviz kurlarına, emtialardan kripto paralara kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Her bir mum çubuğu, belirli bir zaman dilimi (dakikalık, saatlik, günlük, haftalık vb.) içindeki fiyat hareketlerini görsel olarak temsil eder. Bir mum çubuğu, o zaman dilimi içerisindeki açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat ve en düşük fiyat olmak üzere dört temel bilgiyi barındırır. Bu dört veri, piyasanın o zaman diliminde nasıl bir seyir izlediğini özetler.
Mum çubuklarının anatomisi
Bir mum çubuğunun iki ana bölümü bulunur: gövde ve fitiller (veya gölgeler). Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı gösterir. Genellikle yeşil (veya içi dolu beyaz) renkli mumlar, kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğunu, yani o dönemde bir yükseliş yaşandığını işaret eder. Kırmızı (veya içi boş siyah) renkli mumlar ise kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğunu, yani o dönemde bir düşüş yaşandığını gösterir. Gövdenin uzunluğu, alıcı ve satıcılar arasındaki güç dengesinin ne kadar şiddetli olduğunu anlatır. Uzun bir yeşil gövde güçlü alıcı baskısını, uzun bir kırmızı gövde ise güçlü satıcı baskısını ifade eder.
Fitiller (gölgeler) ise mumun üstünde ve altında uzanan ince çizgilerdir. Üst fitil, o zaman dilimindeki en yüksek fiyatı, alt fitil ise en düşük fiyatı gösterir. Fitillerin uzunluğu, fiyatın o zaman diliminde ne kadar dalgalandığını ve fiyatın belirli seviyelerde ne kadar reddedildiğini gösterir. Örneğin, uzun bir üst fitil, fiyatın o seviyelere kadar yükseldiğini ancak orada satıcılarla karşılaştığını ve geri çekildiğini, uzun bir alt fitil ise fiyatın o seviyelere kadar düştüğünü ancak orada alıcılarla karşılaştığını ve yükseldiğini gösterebilir.