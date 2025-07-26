Fiyat hareketlerini okumanın anahtarı: Mum formasyonu piyasada nasıl yorumlanır?

Mum çubuklarının anatomisi

Bir mum çubuğunun iki ana bölümü bulunur: gövde ve fitiller (veya gölgeler). Gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı gösterir. Genellikle yeşil (veya içi dolu beyaz) renkli mumlar, kapanış fiyatının açılış fiyatından yüksek olduğunu, yani o dönemde bir yükseliş yaşandığını işaret eder. Kırmızı (veya içi boş siyah) renkli mumlar ise kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğunu, yani o dönemde bir düşüş yaşandığını gösterir. Gövdenin uzunluğu, alıcı ve satıcılar arasındaki güç dengesinin ne kadar şiddetli olduğunu anlatır. Uzun bir yeşil gövde güçlü alıcı baskısını, uzun bir kırmızı gövde ise güçlü satıcı baskısını ifade eder.