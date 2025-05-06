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  4. Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır?

Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır?

Fiyat Kazanç Oranı (F/K), yatırımcıların bir hisse senedinin fiyatını şirketin karlılığına göre değerlendirmesine olanak tanıyan temel bir finansal orandır. F/K oranı, bir şirketin hisse senedinin, hisse başına düşen karına kıyasla ne kadar "pahalı" veya "ucuz" olduğunu gösterir. Bu oran, yatırımcılar için hisse senedi seçiminde ve piyasa analizinde önemli bir araçtır.

Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır? - Sayfa 1

F/K oranı nasıl hesaplanır?

F/K oranı; Fiyat kazanç oranı (F/K) = Hisse senedi piyasa fiyatı / Hisse başına kar formülü ile hesaplanır.

Hisse başına kar (HBK) ise şirketin belirli bir dönemdeki net karının, o dönemdeki ortalama hisse sayısına bölünmesiyle bulunur. Genellikle son dört çeyrekteki (bir yıllık) net kar kullanılır.

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Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır? - Sayfa 2

Örneğin; X şirketinin bir hissesinin piyasa fiyatı 50 TL ve şirketin hisse başına karı 5 TL olsun. Bu durumda F/K oranı şu şekilde hesaplanır:

F/K = 50 TL / 5 TL = 10 TL

Bu sonuç, yatırımcıların X şirketinin her 1 TL'lik karı için 10 TL ödemeye razı oldukları anlamına gelir.

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Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır? - Sayfa 3

F/K oranı nasıl yorumlanır?

F/K oranının yorumlanması, sektör ortalamaları, şirketin büyüme beklentileri ve genel piyasa koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

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Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır? - Sayfa 4

Yüksek F/K oranı

 Genellikle yatırımcıların şirketin gelecekte yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığını gösterir. Yüksek F/K, hisse senedinin mevcut karlılığına göre pahalı olduğu anlamına da gelebilir. Bazen de sektördeki genel iyimserliği veya "balon" oluşumlarını işaret edebilir.

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