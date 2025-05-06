Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır?

Örneğin; X şirketinin bir hissesinin piyasa fiyatı 50 TL ve şirketin hisse başına karı 5 TL olsun. Bu durumda F/K oranı şu şekilde hesaplanır:

F/K = 50 TL / 5 TL = 10 TL

Bu sonuç, yatırımcıların X şirketinin her 1 TL'lik karı için 10 TL ödemeye razı oldukları anlamına gelir.