Fiyat kazanç oranı (F/K) nedir? Fiyat kazanç oranı nasıl hesaplanır?
Fiyat Kazanç Oranı (F/K), yatırımcıların bir hisse senedinin fiyatını şirketin karlılığına göre değerlendirmesine olanak tanıyan temel bir finansal orandır. F/K oranı, bir şirketin hisse senedinin, hisse başına düşen karına kıyasla ne kadar "pahalı" veya "ucuz" olduğunu gösterir. Bu oran, yatırımcılar için hisse senedi seçiminde ve piyasa analizinde önemli bir araçtır.
F/K oranı nasıl hesaplanır?
F/K oranı; Fiyat kazanç oranı (F/K) = Hisse senedi piyasa fiyatı / Hisse başına kar formülü ile hesaplanır.
Hisse başına kar (HBK) ise şirketin belirli bir dönemdeki net karının, o dönemdeki ortalama hisse sayısına bölünmesiyle bulunur. Genellikle son dört çeyrekteki (bir yıllık) net kar kullanılır.
Örneğin; X şirketinin bir hissesinin piyasa fiyatı 50 TL ve şirketin hisse başına karı 5 TL olsun. Bu durumda F/K oranı şu şekilde hesaplanır:
F/K = 50 TL / 5 TL = 10 TL
Bu sonuç, yatırımcıların X şirketinin her 1 TL'lik karı için 10 TL ödemeye razı oldukları anlamına gelir.
F/K oranı nasıl yorumlanır?
F/K oranının yorumlanması, sektör ortalamaları, şirketin büyüme beklentileri ve genel piyasa koşulları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Yüksek F/K oranı
Genellikle yatırımcıların şirketin gelecekte yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığını gösterir. Yüksek F/K, hisse senedinin mevcut karlılığına göre pahalı olduğu anlamına da gelebilir. Bazen de sektördeki genel iyimserliği veya "balon" oluşumlarını işaret edebilir.