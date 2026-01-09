Fiyat performansta Türkiye'nin en iyi şirketi herkesi ters köşe yaptı! İşte en iyi 40 F/P şirketi

Borsadaki ezberleri bozan bir tablo ortaya çıktı. Companiesmarketcap verileriyle yapılan kapsamlı incelemeye göre, halka açık şirketler arasında fiyat performans (F/K) oranında Türkiye’nin en iyi şirketi beklenmedik bir sektörden çıktı. Havacılık şirketinin zirveye yerleştiği listede; gıda, beyaz eşya ve bankacılık sektörlerinden güçlü oyuncular da ilk sıralarda yer aldı. İşte fiyat/kazanç oranlarıyla yatırımcısına en yüksek performansı sunan Türkiye’nin en iyi 40 şirketi…