Fiyatlandırma stratejileri nelerdir?
Bir ürünü fiyatlandırırken hem hedef müşteri kitlesini hem de ürünün yol açtığı masrafları değerlendirmek gerekir. Peki fiyatlandırma stratejileri nelerdir? İşte detaylar…
Ürünleri rekabetçi bir pazarda satmak ve kâr elde etmek için kullanabilecek farklı fiyatlandırma strateji türleri vardır ve bu fiyatlandırma strateji türlerinden bazıları aşağıdaki gibidir.
Ayrıcalıklı fiyatlandırma
Görüntü fiyatlandırma veya prestij fiyatlandırma olarak da adlandırılan premium fiyatlandırma, ürünün fiyatını endüstri standartlarının ve rakiplerin ürünlerinden daha yüksek bir fiyatlandırma stratejisidir. Bu fikir alıcılar arasında, ürünün premium bir fiyata satıldığı için rakip ürünlere kıyasla daha fazla fayda veya daha yüksek bir değere sahip olduğu algısını teşvik eder.
Premium fiyatlandırma stratejisi, daha yüksek gelir üretme ve premium marka imajı oluşturma avantajlarına sahiptir. Ancak, bu fiyatlandırma stratejisini başarılı kılmak ve bir işletmenin değer algısını oluşturmak için ürünün markanın kalitesi üzerinde gerçekten çok çalışılması gerekir . Bir premium veya lüks marka oluşturmak için önemli miktarda harcama yapmak, işletmelerin rakiplerinin ürünlerini aynı sınıfta konumlandırmaları için bir engel oluşturmasına yardımcı olur.
Örneğin markalı kurşunsuz benzin, normal kurşunsuz benzinden daha yüksek bir fiyata satılmaktadır. Tüketici, markanın daha iyi olup olmadığını asla test etmez. ancak markalı benzinin daha pahalı olup olmadığını düşünerek satın alır.
Penetrasyon fiyatlaması
Penetrasyon fiyatlaması, pazar payının çoğunu kazanmak ve ağızdan ağıza pazarlama kelimesini tetiklemek için ürün fiyatının başlangıçta rakiplerin ürünlerinden daha düşük tutulduğu bir fiyatlandırma stratejisidir.
Bu strateji başlangıçta kayıplara yol açsa da, birçok müşterinin düşük fiyatlar nedeniyle markaya yönelmesini sağlayabilir. Bu müşteriler sadık olduktan ve marka güçlü bir pazar penetrasyonuna ulaştığında, pazarlamacılar fiyatları çok kaybı olmadan optimum kar elde edecekleri bir noktaya çıkarırlar.
Ekonomi fiyatlandırması
Ekonomi fiyatlandırması, genel gıda tedarikçileri veya indirimli perakendeciler tarafından pazarlama ve tanıtım harcamalarını azaltarak ürün fiyatlarını en düşük seviyede tuttukları, sorunsuz bir fiyatlandırma stratejisidir. Bu strateji temel olarak fiyat konusunda bilinçli tüketicilerin çoğunu çekmek için kullanılır.
Ekonomi fiyatlandırma stratejisini kullanarak başarının anahtarı, düşük miktarda büyük miktarda ürün ve hizmet satmaktır.