Fiyatlandırma stratejileri nelerdir?

Ayrıcalıklı fiyatlandırma

Görüntü fiyatlandırma veya prestij fiyatlandırma olarak da adlandırılan premium fiyatlandırma, ürünün fiyatını endüstri standartlarının ve rakiplerin ürünlerinden daha yüksek bir fiyatlandırma stratejisidir. Bu fikir alıcılar arasında, ürünün premium bir fiyata satıldığı için rakip ürünlere kıyasla daha fazla fayda veya daha yüksek bir değere sahip olduğu algısını teşvik eder.

Premium fiyatlandırma stratejisi, daha yüksek gelir üretme ve premium marka imajı oluşturma avantajlarına sahiptir. Ancak, bu fiyatlandırma stratejisini başarılı kılmak ve bir işletmenin değer algısını oluşturmak için ürünün markanın kalitesi üzerinde gerçekten çok çalışılması gerekir . Bir premium veya lüks marka oluşturmak için önemli miktarda harcama yapmak, işletmelerin rakiplerinin ürünlerini aynı sınıfta konumlandırmaları için bir engel oluşturmasına yardımcı olur.

Örneğin markalı kurşunsuz benzin, normal kurşunsuz benzinden daha yüksek bir fiyata satılmaktadır. Tüketici, markanın daha iyi olup olmadığını asla test etmez. ancak markalı benzinin daha pahalı olup olmadığını düşünerek satın alır.

