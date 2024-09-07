Fiyatlar artacak mı? İkinci el için tarih verildi: İşte fiyata göre en çok talep gören modeller
Yıl genelinde ikinci el araç piyasasında durgunluk göze çarparken, tercih sıfır otodan yana olmuştu. Bunda özellikle yaz aylarında kampanyalarla birlikte cazip fırsatlar sunulması etkili olmuştu. Eylül ayında kampanyalar sınırlı kalırken, bayiler liste fiyatlarında artışa gitti. Peki sıfırda fiyat artışı ikinci eli nasıl etkiler? İkinci elde fiyat ve modele göre tercih ne yönde? İşte detaylar...
İkinci el araç piyasası bu yılın genelinde adeta sinek avladı. Piyasada uzun bir süredir durgunluk dikkat çekiyor. Yaz ayları itibarıyla sıfır araçlarda kampanyaların hızlanması ikinci el satışlara sert fren yaptırmıştı. Sıfır otoda bayiler eylül ayında liste fiyatlarında artırıma gitti. Peki sıfırda fiyat artışı talebi ikinci ele kaydırır mı?
İkinci el piyasasında en çok hangi modellere rağbet var? Otomatik vites, benzinli ve dizel tipli araçlardan hangileri tercih ediliyor? İkinci el fiyatlar ilerleyen süreçte artacak mı?
"KAMPANYA PİYASADA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“Yüksek faiz tüketicilerin ihtiyaçlarını ertelemesine ve birikimlerini mevduat olarak değerlendirmesine vesile oldu.
Bu süreçle beraber sıfır otomobilde düşen fiyatlar ve krediye erişimin oldukça güç olduğu ortamda sunulan finansman kampanyaları var olan talebin neredeyse tamamını sıfır otomobil piyasasına çekti.