Fiyatlar rekora yakın, altında yükseliş sürecek mi? Hangi rakam öne çıkıyor? Uzmanı anlattı
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Ekonomist Tuncay Turşucu, 2966 dolar desteği üzerinde “kalıcılık” sağlandığı takdirde ons altında 3165 doların teknik hedef olarak öne çıkabileceğini söylüyor.
Altın fiyatlarında geçen hafta gerçekleşen rekor denemesinin ardından yeni haftaya altın fiyatları zirve seviyelere yakın başladı. Tarife geriliminin tırmanmasıyla birlikte 3005 dolar rekoruna yönelen ons altın, bu hafta ilk işlemlerde 2985 dolara yakın görünümünü koruyor.
17 MART 2025 PAZARTESİ GÜNÜ ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 3520 TL’den güne başladı.
Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 3520-3560 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.
Çeyrek altın sabah saatlerinde 5 bin 810, yarım altın 11 bin 615 ve tam altın 23 bin 140 TL’den satıldı.
MART AYININ İLK 2 HAFTASINDA YÜZDE 4,40 YÜKSELDİ
Bu arada şubat ayını 3357 TL’den tamamlayan gram altın, geçen hafta 3505 TL’den kapanmıştı. Gram altın fiyatı mart ayının ilk 2 haftasında yüzde 4,40 yükseliş gösterdi.