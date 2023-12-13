Fiyatlar uçtu, akraba yazlığına da erken rezervasyon devri başladı
Enflasyon rakamlarına göre fiyatı en fazla artan hizmetlerden biri otel oldu. Yükselen enflasyonla birlikte otel ve tatil köylerinde fiyatlar hızla artarken, dövizdeki artış da yurt dışı seyahatlerini olumsuz etkiledi. TÜİK'in araştırması, tatile çıkan her 10 kişiden 7’sinin arkadaş ya da akraba evlerinde kaldığını gösteriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarına göre son bir yıl içinde en fazla otel fiyatları arttı.
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Verilere göre, otelle birlikte lokanta da fiyatı en çok artan hizmetlerden biri oldu.
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Otel ve tatil köylerinde fiyatlar el yakıyor.
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Dövizdeki yükseliş de yurt dışı seyahatleri oldukça pahalı hale getirdi.
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