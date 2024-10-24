Fiyatlar uçtu ilk 3 sırayı görenler şaştı kaldı! İlçe ilçe hesaplandı: İşte İzmir konut fiyatları
İzmir’de konut fiyatları, son yıllardaki yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmalarının etkisiyle adeta uçuşa geçti. İlçe ilçe yapılan hesaplamalara göre konut fiyatlarının en pahalı olduğu ilçeler belli oldu.
Türkiye’de son yıllardaki yüksek enflasyon ve dövizdeki dalgalanma ev fiyatlarında büyük artışa neden olurken halkın gelirindeki erime de ev almayı hayal haline getirdi. Son dönemde konut fiyatları reel bazda düşüşe geçse de hanehalkı gelirinin hem ev fiyatlarının çok gerisinde kalması hem de yüksek faiz oranları konuta ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor.
Konut fiyatlarındaki artışın en çok etkilediği illerden biri de İzmir oldu. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre; ortalama metrekare konut fiyatının Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,40 artarak 35 bin 651 TL'ye yükseldiği İzmir'de 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 3 milyon 565 bin TL olarak hesaplandı.
İşte İzmir'in ilçelerinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatları...