Fiyatlar uçtu ilk 3 sırayı görenler şaştı kaldı! İlçe ilçe hesaplandı: İşte İzmir konut fiyatları

Konut fiyatlarındaki artışın en çok etkilediği illerden biri de İzmir oldu. Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa verilerine göre; ortalama metrekare konut fiyatının Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,40 artarak 35 bin 651 TL'ye yükseldiği İzmir'de 100 metrekareli bir evin ortalama fiyatı 3 milyon 565 bin TL olarak hesaplandı.

İşte İzmir'in ilçelerinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatları...