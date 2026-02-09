Fiyatları yarı yarıya indirdi, kapanacağını duyurdu! 160 mağazalı dev firma iflas etti
En köklü ayakkabı markalarından biriydi, ancak kötü gidişat sonunu getirdi. 160 mağazası bulunan ünlü marka, kepenk indirme kararı aldı.
Ekonomik kriz, özellikle son yıllarda tekstil ve mobilya sektörünü sert vurdu. Her geçen gün zararına satışlar yapan bazı dev markalar, son çare olarak kapanma kararına başvurdu.
Mobilya ve giyimin ardından kervana bu kez de ünlü ayakkabı markası dahil oldu. 160 mağazasıyla geniş çapta faaliyetlerini sürdüren İngiliz merkezli Pavers, kepenk kapatma kararı aldı.
Uzun süredir sektördeki kötü gidişatına rağmen direnen Pavers, kapanma kararını almasının ardından ürünlerinin fiyatını ‘her şey dahil yüzde 50’ indirimli diyerek yarı yarıya indirdi.