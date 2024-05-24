Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak
Kulislerde Kurban Bayramı öncesinde emeklileri çok yakından ilgilendirilen sürpriz bir karara imza atıldığı konuşuluyor.
Kurban Bayramı'nın emekli maaşlarının yatırılmasından daha önce başlaması nedeniyle emekliler maaşlarının da bayram döneminde ödenmesini talep ediyordu.
CNN Türk'te yer alan haberdeki iddiaya göre bu talebin dikkate alınmasıyla emekli maaşlarının normal tarihinden önce ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece emekliler, bayram öncesindeki hazırlıklarını daha rahat yapabilecek.
Haziran ayında ödenecek emekli maaşları normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacaktı ancak sadece bir kereye mahsus olmak üzere öne çekilecek.
Bayram ikramiyesiyle birlikte emeklilerin ödemeleriyle ilgili en muhtemel tarihler ise 10-14 Haziran tarihi olarak öne çıkıyor.