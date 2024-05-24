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  4. Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak

Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak

Kulislerde Kurban Bayramı öncesinde emeklileri çok yakından ilgilendirilen sürpriz bir karara imza atıldığı konuşuluyor.

Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak - Sayfa 1

Kurban Bayramı'nın emekli maaşlarının yatırılmasından daha önce başlaması nedeniyle emekliler maaşlarının da bayram döneminde ödenmesini talep ediyordu.

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Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak - Sayfa 2

CNN Türk'te yer alan haberdeki iddiaya göre bu talebin dikkate alınmasıyla emekli maaşlarının normal tarihinden önce ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece emekliler, bayram öncesindeki hazırlıklarını daha rahat yapabilecek.

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Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak - Sayfa 3

Haziran ayında ödenecek emekli maaşları normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacaktı ancak sadece bir kereye mahsus olmak üzere öne çekilecek.

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Flaş kulis: Haziran'da emeklileri bekleyen büyük sürpriz... Sadece bir defalığına yapılacak - Sayfa 4

Bayram ikramiyesiyle birlikte emeklilerin ödemeleriyle ilgili en muhtemel tarihler ise 10-14 Haziran tarihi olarak öne çıkıyor.

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