Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu?
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 getiri sağlarken, en yüksek kazancı yüzde 121,2 ile İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon, emeklilik fonlarında ise yüzde 6,9 ile Agesa Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu elde etti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.
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BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
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