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  4. Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu?

Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu?

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 getiri sağlarken, en yüksek kazancı yüzde 121,2 ile İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon, emeklilik fonlarında ise yüzde 6,9 ile Agesa Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu elde etti.

Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu? - Sayfa 1

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 0,78 değer kazandı.

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Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu? - Sayfa 2

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla değer kaybeden kategori yüzde 6,37 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

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Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu? - Sayfa 3

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,5 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, tek değer kaybeden kategori yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

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Fonlarda getiri yarışı: Şampiyon hangisi oldu? - Sayfa 4

İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest Fon zirvede

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 121,2 yükselişle İstanbul Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon oldu.

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