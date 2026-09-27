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  4. Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63

Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63

Yatırım ve BES fonlarında haftanın en çok yükselen ve gerileyen fonları belli olurken, yatırım fonlarında haftanın en fazla kazandıran fonu yüzde 29,27 yükseldi, en fazla kaybettiren fon ise yüzde 98,63 değer kaybetti.

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Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63 - Sayfa 1

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,36, BES fonları yüzde 0,33 değer kaybetti.

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Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63 - Sayfa 2

Yatırım fonlarında en fazla yükseliş para piyasası fonlarında

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.

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Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63 - Sayfa 3

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.

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Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63 - Sayfa 4

Haftanın en fazla kazandıran fonu yüzde 29,27 yükseldi

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 29,27 yükselişle Ünlü Portföy UFT Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

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