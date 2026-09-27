Fonlarda haftanın tablosu: En fazla kazandıran yüzde 29,27, kaybettiren yüzde 98,63
Yatırım ve BES fonlarında haftanın en çok yükselen ve gerileyen fonları belli olurken, yatırım fonlarında haftanın en fazla kazandıran fonu yüzde 29,27 yükseldi, en fazla kaybettiren fon ise yüzde 98,63 değer kaybetti.
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Yatırım fonlarında en fazla yükseliş para piyasası fonlarında
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile "Para Piyasası Fonları"nda görülürken en fazla düşüş yüzde 3,45 ile "Serbest Fon" kategorisinde gerçekleşti.
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BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları"nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,08 ile "Endeks" kategorisinde kaydedildi.
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