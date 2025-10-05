Forbes açıkladı: En fazla milyarder hangi sektörde?
Amerika Birleşik Devletleri’nin en zengin isimlerinin sıralandığı Forbes 400 listesinde sağlıktan perakendeye kadar birçok sektörden milyarderler yer alıyor. 113 milyarderle ile en öne çıkan sektör ise finans ve yatırımlar...
ABD’nin en zengin insanlarının sıralandığı Forbes listesinde yalnızca 400 kişilik yer var; bu da Amerikalıların sadece yüzde 0.0001’ine denk geliyor. Şu anda, ABD’deki 500 milyarder bu listeye giremeyecek kadar fakir.
Liste sağlık hizmetlerinden perakendeye kadar birçok sektörü kapsıyor ama geçmiş yıllarda olduğu gibi bir sektör diğerlerinin çok önünde yer alıyor: Finans ve yatırımlar.
Bu yılki Forbes 400 listesinde toplam 113 girişim sermayedarı, hedge fon yöneticisi, özel sermaye devi ve çeşitli yatırımcılar yer aldı. Bu milyardelerin sayısı listenin yüzde 28’inden fazlasını oluşturuyor.
Bu oran 2024’te 108 kişi (yüzde 27) idi. Üstelik bu kişiler çok daha zengin; toplam servetleri, borsadaki yükselişin etkisiyle, 1.3 trilyon dolardan 1.5 trilyon dolara çıktı. Yeni üyeler arasında, yatırım şirketi Stonepeak’in kurucu ortağı ve CEO’su Michael Dorrell (tahmini serveti: 8.5 milyar dolar) ve Robinhood’un kurucu ortağı ve CEO’su Vlad Tenev (5.8 milyar dolar) yer alıyor.
EN HIZLI BÜYÜYEN GRUP
Teknoloji, Forbes 400 üyeleri arasında ikinci en popüler sektör olmaya devam ediyor; bu sektörde 82 milyarder var. Bu isimler, toplam 2.8 trilyon dolarlık servetle listedeki en zengin grubu oluşturuyor ve geçen yılki 1.8 trilyon dolara göre büyük bir artış gösterdi.
Ayrıca sekiz yeni isimle en hızlı büyüyen grup konumundalar. Yeni gelenler arasında, yapay zeka şirketlerine bilgi işlem gücü satma üzerine büyük bir bahis oynayan Coreweave’in kurucu ortakları Michael Intrator (6.7 milyar dolar) ve Brian Venturo (4.2 milyar dolar) bulunuyor.
Yazılım devi Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison (276 milyar dolar), Oracle hisselerinin yüzde 60 artması ve yılın başında federal hükümetle duyurulan büyük bir yapay zeka altyapı ortaklığı sayesinde geçen yıla göre servetini 101 milyar dolar artırdı.
Nvidia’nın CEO’su ve kurucu ortağı Jensen Huang (151 milyar dolar), yapay zeka çılgınlığının grafik çip üreticisinin hisse fiyatını rekor seviyelere taşıması sayesinde listede üç sıra yükselerek genel sıralamada 8. sıraya yerleşti.