Forbes açıkladı: En fazla milyarder hangi sektörde?

ABD’nin en zengin insanlarının sıralandığı Forbes listesinde yalnızca 400 kişilik yer var; bu da Amerikalıların sadece yüzde 0.0001’ine denk geliyor. Şu anda, ABD’deki 500 milyarder bu listeye giremeyecek kadar fakir.

Liste sağlık hizmetlerinden perakendeye kadar birçok sektörü kapsıyor ama geçmiş yıllarda olduğu gibi bir sektör diğerlerinin çok önünde yer alıyor: Finans ve yatırımlar.

Bu yılki Forbes 400 listesinde toplam 113 girişim sermayedarı, hedge fon yöneticisi, özel sermaye devi ve çeşitli yatırımcılar yer aldı. Bu milyardelerin sayısı listenin yüzde 28’inden fazlasını oluşturuyor.