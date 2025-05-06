Forbes açıkladı: İşte en zengin 30 Türk isim ve servetleri...

Zenginler arasındaki gelir farkı da dikkat çekici boyutlarda. Listenin zirvesindeki ilk 10 kişinin toplam serveti, listenin son sıralarında yer alan 10 kişinin yedi katına ulaşıyor.

Bu fark, Türkiye’deki servet dağılımı ve ekonomik uçurumu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İşte zengin 30 Türk...