Forbes açıkladı: İşte en zengin 30 Türk isim ve servetleri...
Dört yıllık bir aranın ardından yeniden yayımlanan “En Zengin 100 Türk” listesi, Türkiye'nin ekonomik güç haritasını ortaya koydu. Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede bu yıl 108 isim yer aldı. Dikkat çeken detaylardan biri ise listedeki 59 kişinin servetini tamamen kendi çabalarıyla oluşturmuş olması. Listeye bu yıl ilk kez dört yeni isim dahil oldu: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 2025’in ilk ayında halka arz edilen Gülermak’ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç’ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding’in patronu Ahmet Ahlatcı...
Zenginler arasındaki gelir farkı da dikkat çekici boyutlarda. Listenin zirvesindeki ilk 10 kişinin toplam serveti, listenin son sıralarında yer alan 10 kişinin yedi katına ulaşıyor.
Bu fark, Türkiye’deki servet dağılımı ve ekonomik uçurumu bir kez daha gözler önüne seriyor.
İşte zengin 30 Türk...
|
Sıra
|
İsim
|
Şirket
|
2025 Serveti (Milyar $)
|
1-
|
Murat Ülker
|
Yıldız Holding
|
5.500
|
2-
|
Uğur Şahin
|
BioNTech
|
4.800
|
3-
|
Cemil Kazancı
|
Kazancı Holding
|
4.300
|
4-
|
Eren Özmen
|
Sierra Nevada Corp.
|
4.000
|
5-
|
Fatih Özmen
|
Sierra Nevada Corp.
|
3.800
|
6-
|
Erman Ilıcak
|
Rönesans Holding
|
3.000