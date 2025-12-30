Forbes dünyanın en büyük 20 halka arz şirketini açıkladı; Zirve ne Apple'ın ne de Amazon'un
Forbes, dünyanın en büyük 20 halka açık şirketini açıkladı. 2025 'Global 2000' listesinde zirve bu sene de Apple ve Amazon’a gitmezken, liderlik koltuğunda JPMorgan yer aldı.
Forbes’in satış, kârlılık, varlık büyüklüğü ve piyasa değeri kriterlerine göre hazırladığı 2025 *Global 2000* listesi, küresel şirketler liginde dengelerin değiştiğini ortaya koyarken; üst üste üçüncü kez zirvede yer alan JPMorgan, teknoloji devlerini geride bıraktı.
1 | 23