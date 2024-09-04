Forbes 'konutta en karlı yer' dedi, KKTC, yatırımcının yeni rotası oldu

Forbes dergisinin yurt dışında mülk satın alınabilecek en karlı ülke olarak KKTC'yi göstermesi gözleri 'Yavru Vatan'a çevirdi. Türkiye'de artan konut fiyatları nedeniyle, son bir yılda gözde yatırım yerlerinin başında gelen KKTC de konut sahibi olan Türkler'in sayısı her geçen gün artıyor.