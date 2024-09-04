Forbes 'konutta en karlı yer' dedi, KKTC, yatırımcının yeni rotası oldu
Türk vatandaşların yeni yatırım rotası KKTC oldu. Forbes dergisinin yurt dışında mülk satın alınabilecek en karlı ülke olarak KKTC'yi göstermesi ile gözlerin çevrildiği adada, son yasal düzenleme ile ev alma hakkı birden üçe çıkartıldı.
Forbes dergisinin yurt dışında mülk satın alınabilecek en karlı ülke olarak KKTC'yi göstermesi gözleri 'Yavru Vatan'a çevirdi. Türkiye'de artan konut fiyatları nedeniyle, son bir yılda gözde yatırım yerlerinin başında gelen KKTC de konut sahibi olan Türkler'in sayısı her geçen gün artıyor.
KKTC'de "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasa Tasarısı" Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilirken, yeni yasa ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına konut edinme hakkının birden üçe çıkartılmasına karar verildi.
KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına konut edinme hakkı birden üçe çıkartıldı.
Kıbrıs emlak piyasasını değerlendiren ve bölgede projeler yürüten İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu, Haber Global'den Sibel Gülersöyler'e verdiği röportajda, Kıbrıs'ta son 3 yıldır inşaat sektörünün hız kazandığını belirtti.