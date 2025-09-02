Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti
Forbes’un yayımladığı milyarderler listesi açıklandı. ABD borsasında yaşanan dalgalanmalar bazı milyarderlerin servetini düşürürken, bazılarını ise üst sıralara taşıdı. Türkiye’den ise 4 isim servetlerindeki artışla öne çıktı. İşte dünyanın en zenginleri...
Forbes dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor.
Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu.