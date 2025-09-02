  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti

Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti

Forbes’un yayımladığı milyarderler listesi açıklandı. ABD borsasında yaşanan dalgalanmalar bazı milyarderlerin servetini düşürürken, bazılarını ise üst sıralara taşıdı. Türkiye’den ise 4 isim servetlerindeki artışla öne çıktı. İşte dünyanın en zenginleri...

Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti - Sayfa 1

Forbes dergisinin 1 Eylül 2025 tarihli, dünyanın en zengin isimlerinin sıralandığı güncel milyarderler listesi yayımlandı. Küresel listede, ABD borsalarındaki son dönem performansının, servet artışlarına yön veren ana etken olduğu göze çarpıyor. 

1 | 18
Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti - Sayfa 2

Listede bu yıl dikkat çeken bir gelişme ise Türkiye'den dört iş insanının, kaydettikleri önemli servet artışlarıyla listeye girmeyi başarması oldu. 

2 | 18
Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti - Sayfa 3

İşte Forbes’a göre dünyanın en zengin 10 ismi (1 Eylül 2025)

3 | 18
Forbes milyarderler listesi açıklandı: Türkiye'den dört İsim dikkat çekti - Sayfa 4

10- Warren Buffett – 150,4 milyar $ (Berkshire Hathaway)

4 | 18