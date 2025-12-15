Forex piyasasında yatırımcı psikolojisi fiyatları belirliyor

Kurumsal yatırımcılarda psikolojiyi izliyor

Forex piyasasında psikoloji yalnızca bireysel yatırımcıları değil, kurumlarıda etkiliyor. Büyük yatırım fonları ve bankalar, piyasa davranışlarını analiz ederken psikolojik eğilimleri dikkate alıyor. Likiditenin düşük olduğu dönemlerde küçük yatırımcı kararları bile piyasada dalgalanmalara yol açabiliyor. Kurumsal yatırımcılar, psikolojik dalgalanmaları fırsata çevirmek için stratejiler geliştiriyor. Bireysel yatırımcılar çoğu zaman duygusal reaksiyonlarla piyasanın gerisinde kalıyor. Eğitimli yatırımcılar ise korku ve açgözlülük döngülerini analiz ederek pozisyon alıyor. Psikolojik etkiler, özellikle kısa vadeli işlemlerde daha belirgin hale geliyor. Günlük fiyat hareketlerini takip eden yatırımcılar duygusal dalgalanmaları yönetmekte zorlanabiliyor. Bu nedenle psikolojik hazırlık ve risk bilinci başarıda kritik rol oynuyor.