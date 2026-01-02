Formül Plastik halka arz oluyor: Kaç lot verir, talep toplama tarihleri ne zaman
Formül Plastik halka arzında talep toplama 7-8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz için onay alan Formül Plastik, 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplayacak.
ForInvest Haber'in aktardığına göre, Veliköy ve Çerkezköy’deki modern fabrikalarında PPR boru ve ek parçaları üreterek 5 kıtada 90’dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, halka arz ediliyor.
İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde 39 aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzda talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak belirlendi.