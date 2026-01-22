  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor

FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor

Ford Otomotiv kar dağıtımına ilişkin 5 farklı aracı kurumdan temettü açıklaması geldi.

FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor - Sayfa 1

2025 yılına ait 12 aylık finansal tablolarını açıklamaya hazırlanan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Piyasada oluşan beklentilere göre şirketin, bilanço duyurusunun hemen ardından temettü kararını da kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.

1 | 9
FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor - Sayfa 2

Güçlü operasyonel performansı, ihracat odaklı yapısı ve düzenli temettü geleneğiyle öne çıkan Ford Otosan için 5 farklı aracı kurum temettü tahminlerini açıkladı.

2 | 9
FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor - Sayfa 3

Analist beklentileri, şirketin karlılığını koruduğu ve hissedarlarına nakit temettü dağıtma kapasitesinin sürdüğü yönünde şekilleniyor. Açıklanacak finansallar ve temettü kararı, hisse performansı açısından belirleyici olabilir.

3 | 9
FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor - Sayfa 4

5 ARACI KURUMDAN TEMETTÜ TAHMİNİ

2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 22.363.602.000 TL net kara ulaşan Ford Otosan için açıklanan temettü beklentileri şu şekilde;

4 | 9