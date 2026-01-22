FROTO için temettü beklentisi belli oldu! Lot başı yüzde 1266 temettü verimi bekleniyor
Ford Otomotiv kar dağıtımına ilişkin 5 farklı aracı kurumdan temettü açıklaması geldi.
2025 yılına ait 12 aylık finansal tablolarını açıklamaya hazırlanan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Piyasada oluşan beklentilere göre şirketin, bilanço duyurusunun hemen ardından temettü kararını da kamuoyuyla paylaşması öngörülüyor.
Güçlü operasyonel performansı, ihracat odaklı yapısı ve düzenli temettü geleneğiyle öne çıkan Ford Otosan için 5 farklı aracı kurum temettü tahminlerini açıkladı.
Analist beklentileri, şirketin karlılığını koruduğu ve hissedarlarına nakit temettü dağıtma kapasitesinin sürdüğü yönünde şekilleniyor. Açıklanacak finansallar ve temettü kararı, hisse performansı açısından belirleyici olabilir.