FROTO için temettü tahmini! Lot başı vermesi beklenen kar payı iştah kabartıyor.
Borsa İstanbul’daki en değerli otomotiv şirketlerinden FROTO için ne kadar temettü ödeyeceği tahmin edildi.
2025 yılında hissedarlarına Nisan ve Aralık aylarında iki kez nakit temettü ödemesi gerçekleştiren Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), temettü odaklı yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında yer alıyor.
Düzenli kar payı politikasıyla öne çıkan Ford Otosan’ın, 2026 yılında da temettü dağıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.
9 AYLIK DÖNEMDE 22 MİLYAR NET KAR
Şirketin finansal performansı bu beklentiyi destekler nitelikte. Ford Otosan, 2025 yılının ilk 9 aylık döneminde 22 milyar 363 milyon 602 bin TL net kar elde etti.