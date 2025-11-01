Future sözleşmeleri nedir ve nasıl çalışır?
Finans dünyasında sıkça duyduğumuz ancak karmaşık gibi görünen terimlerden biri de future sözleşmeleri, yani vadeli işlem sözleşmeleridir. Peki, bu sözleşmeler tam olarak ne anlama geliyor ve piyasalar için neden bu kadar önemli? İşte, Future sözleşmelerine dair detaylar…
Geleceğin fiyatını bugünden sabitlemek
Future sözleşmeleri, en basit tabirle, belirli bir malın, kıymetin veya finansal göstergenin, gelecekteki belirli bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan bir fiyattan alınıp satılmasını zorunlu kılan standardize edilmiş anlaşmalardır. Yani, bugün X malını 100 liradan almayı veya satmayı taahhüt ediyorsanız, gelecekte o malın piyasa fiyatı ne olursa olsun, sizin için geçerli fiyat 100 lira olacaktır. Bu sözleşmeler, genellikle Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) gibi organize borsalarda işlem görür. Bu sayede piyasa şeffaflığı ve işlem güvenliği sağlanır.
Temel özellikleri ve farkları
1-) Standardizasyon
Sözleşmelerin miktarı, kalitesi ve vadesi gibi tüm detayları borsa tarafından belirlenir. Bu, herkesin aynı koşullarda işlem yapmasını sağlar.
2-) Yükümlülük
Bir future sözleşmesi imzaladığınızda, vade sonunda dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğünüz doğar. Bu, opsiyon sözleşmelerinden farklıdır; opsiyonlar size bir hak tanırken, future sözleşmeleri bir görev yükler.