Future sözleşmeleri nedir ve nasıl çalışır?

Geleceğin fiyatını bugünden sabitlemek

​Future sözleşmeleri, en basit tabirle, belirli bir malın, kıymetin veya finansal göstergenin, gelecekteki belirli bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan bir fiyattan alınıp satılmasını zorunlu kılan standardize edilmiş anlaşmalardır. Yani, bugün X malını 100 liradan almayı veya satmayı taahhüt ediyorsanız, gelecekte o malın piyasa fiyatı ne olursa olsun, sizin için geçerli fiyat 100 lira olacaktır. Bu sözleşmeler, genellikle Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) gibi organize borsalarda işlem görür. Bu sayede piyasa şeffaflığı ve işlem güvenliği sağlanır.