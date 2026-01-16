G20 ülkelerinin 2026 yılındaki büyüme tahminleri ortaya çıktı! Türkiye'nin verisi dikkat çekti
IMF’nin Ekim 2025 Dünya Ekonomik Görünümü raporuyla G20 ülkelerinin 2026 büyüme öngörüleri kesinleşti. Global ekonomide yavaşlama sinyalleri öne çıkarken, Türkiye için paylaşılan büyüme beklentisi sıralamadaki yeri ve bölgesel karşılaştırmalar açısından dikkat çekti.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim 2025 tarihli Dünya Ekonomik Görünümü raporunda G20 ülkelerinin 2026 yılına ilişkin reel GSYİH büyüme tahminlerini güncelledi. Raporda, küresel ekonominin yönü ve büyük ekonomiler arasındaki büyüme farkları ortaya konulurken, Türkiye’nin 2026 projeksiyonu G20 içindeki konumu itibarıyla öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
