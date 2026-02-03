  1. Ekonomim
  4. Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat... İşte 2.500.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi ve taksitleri

Pek çok uzmana göre konut fiyatları önümüzdeki günlerde artabilir. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenlerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Sizin için 2,5 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemelerini, aylık taksit ve toplam şeklinde derledik. İşte banka banka kredi geri ödemeleri:

Kuveyt Türk

Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı
%2,55

Aylık Taksit
67.015,07 TL

Toplam Ödeme
8.082.010 TL

İş Bankası

Ev Kredisi

Faiz Oranı
%2,60

Aylık Taksit
68.130,84 TL

Toplam Ödeme
8.223.900 TL

Türkiye Finans

Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı
%2,70

Aylık Taksit
70.377,26 TL

Toplam Ödeme
8.471.771 TL

