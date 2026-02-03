Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat... İşte 2.500.000 TL'nin 120 aylık geri ödemesi ve taksitleri
Pek çok uzmana göre konut fiyatları önümüzdeki günlerde artabilir. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyenlerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Sizin için 2,5 milyon TL'nin 120 ay vade ile geri ödemelerini, aylık taksit ve toplam şeklinde derledik. İşte banka banka kredi geri ödemeleri:
Konut fiyatlarının yükseliş öngörüsü devam ederken ev sahibi olmayı arzu edenler adına kritik tablo netleşti. 2,5 milyon TL’lik konut kredisinin 120 ay vadede banka banka aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu.
1 | 12
Kuveyt Türk
Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%2,55
Aylık Taksit
67.015,07 TL
Toplam Ödeme
8.082.010 TL
2 | 12