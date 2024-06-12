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  4. Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak?

Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak?

Garanti BBVA, yıl sonu dolar/TL tahmininde değişikliğe gitti. Bankanın raporunda, politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı öngörüldü.

Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak? - Sayfa 1

Garanti BBVA yıl sonu dolar/TL tahminini 42’den 38’e, tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 45’ten yüzde 43’e düşürdü.

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Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak? - Sayfa 2

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından kaleme alınan Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı tahmini yer aldı.

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Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak? - Sayfa 3

Raporda, kasım ve aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği öngörüsüne yer verildi.

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Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak? - Sayfa 4

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi gerilemiş, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de TCMB'nin kendi enflasyon tahminine yakınlaşmıştı.

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