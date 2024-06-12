Garanti BBVA'dan Türkiye raporu: Yıl sonu dolar/TL ne kadar olacak?
Garanti BBVA, yıl sonu dolar/TL tahmininde değişikliğe gitti. Bankanın raporunda, politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı öngörüldü.
Garanti BBVA yıl sonu dolar/TL tahminini 42’den 38’e, tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 45’ten yüzde 43’e düşürdü.
Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert’in de aralarında olduğu banka ekonomistleri tarafından kaleme alınan Türkiye Ekonomik Görünüm raporunda, politika faizinin yılın son çeyreğine kadar yüzde 50’de tutulacağı tahmini yer aldı.
Raporda, kasım ve aralık aylarında iki faiz indirimi yapılabileceği öngörüsüne yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi gerilemiş, yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi de TCMB'nin kendi enflasyon tahminine yakınlaşmıştı.