Gayrimenkul alım satımında gerçek değer dönemi
Gayrimenkul alım satımı ve kira gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda kayıt dışı işlemlerinin önlenmesi hedefiyle hazırlanan yeni düzenleme bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Özellikle vergi kayıplarını önlemek adına yapılan bu düzenlemelerin gayrimenkullerin alım satım bedellerinin doğru bir şekilde beyan edilmesi zorunluluğunu içeriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, yeni düzenleme sayesinde gayrimenkul alım satımlarında gerçek değer beyanlarının arttırılacağı, hem devletin gelirlerinin korunacağı hem de piyasadaki haksız rekabetin önüne geçilebileceğini söyledi.
Aydemir konuyla ilgili şöyle açıklamada bulundu:
“Satıcı ve alıcı arasındaki sözleşmenin dürüstlük ve şeffaflık ilkesine uygun olması gerekmektedir. Evin gerçek değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve sözleşmede net bir şekilde belirtilmesi, her iki tarafın da haklarının korunması açısından önemlidir.
Gelir Vergisi Kanunu kapsamında bir gayrimenkul, alım tarihinden itibaren beş yıl içinde satıldığında, elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergilendirilmektedir.
Bu vergi dilimi, gayrimenkulün satış bedelinin, alım bedeline göre ne kadar arttığını dikkate alarak hesaplanır.