Gayrimenkul alım satımında gerçek değer dönemi

Aydemir konuyla ilgili şöyle açıklamada bulundu:

“Satıcı ve alıcı arasındaki sözleşmenin dürüstlük ve şeffaflık ilkesine uygun olması gerekmektedir. Evin gerçek değerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve sözleşmede net bir şekilde belirtilmesi, her iki tarafın da haklarının korunması açısından önemlidir.