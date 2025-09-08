Gayrimenkul piyasasında yeni dönem: Uzmanlardan yeni yıl öncesi tapu uyarısı
Türkiye'de gayrimenkul piyasası hareketli bir yıl geçirirken, uzmanlar vatandaşları yeni yıl öncesi tapu işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı. 2025'te rayiç bedellerin artmasıyla birlikte emlak vergileri ve tapu harçlarında ciddi yükselişler bekleniyor.
Türkiye’de gayrimenkul piyasası, yılın ilk dokuz ayında yoğun bir hareketlilik sergiledi. Toplam konut satışları 2 milyonu aşarken, tapu harçlarından elde edilen gelir 90 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu canlılığın önemli bir göstergesi de konut kredisi hacminin 600 milyar TL’yi geçmesi oldu.
Gayrimenkul uzmanları, yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemeler öncesinde vatandaşları uyardı. 2025 yılında takdir komisyonlarının belirleyeceği yüksek rayiç değerler nedeniyle, gayrimenkul işlemlerinde birçok kalemde önemli artışlar bekleniyor. Özellikle emlak vergileri, tapu harçları ve değer artış kazancı vergilerinin yükseleceği öngörülüyor.
Bu nedenle, tapu harcı ve vergi maliyetlerini artırmamak adına bağış, intikal, ipotek ve akrabalar arası satış gibi işlemlerin ertelenmemesi gerektiği belirtiliyor.