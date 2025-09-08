Gayrimenkul piyasasında yeni dönem: Uzmanlardan yeni yıl öncesi tapu uyarısı

Türkiye’de gayrimenkul piyasası, yılın ilk dokuz ayında yoğun bir hareketlilik sergiledi. Toplam konut satışları 2 milyonu aşarken, tapu harçlarından elde edilen gelir 90 milyar TL’nin üzerine çıktı. Bu canlılığın önemli bir göstergesi de konut kredisi hacminin 600 milyar TL’yi geçmesi oldu.