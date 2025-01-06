Gayrimenkul satışları arttı: İşte ilk sıradaki il
Türkiye genelinde 2024'te satılan gayrimenkul sayısı önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükseldi. En çok gayrimenkul satışı 357 bin 873'le İstanbul'da oldu.
Türkiye genelinde geçen yıl 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satılırken, elde edilen tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı aştı.
Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, önceki yıl 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.
Geçen yıl tapuda gerçekleştirilen işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışları oluştururken, 1 milyon 354 bin 35'ini ipotek, 477 bin 974'ünü intikal, 110 bin 238'ini düzeltme, 70 bin 719'unu kamulaştırma, 55 bin 556'sını ayırma oluşturdu.