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Gayrimenkul satışları arttı: İşte ilk sıradaki il

Türkiye genelinde 2024'te satılan gayrimenkul sayısı önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 3 milyon 65 bin 872'ye yükseldi. En çok gayrimenkul satışı 357 bin 873'le İstanbul'da oldu.

Gayrimenkul satışları arttı: İşte ilk sıradaki il - Sayfa 1

Türkiye genelinde geçen yıl 3 milyon 65 bin 872 gayrimenkul satılırken, elde edilen tapu harcı geliri 96 milyar 133 milyon lirayı aştı.

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Gayrimenkul satışları arttı: İşte ilk sıradaki il - Sayfa 2

Türkiye genelinde 2024 yılında tapu dairelerinde yapılan işlem sayısı 18 milyon 726 bin 979 oldu. Bu rakam, önceki yıl 18 milyon 285 bin 900 seviyesindeydi.

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Gayrimenkul satışları arttı: İşte ilk sıradaki il - Sayfa 3

Geçen yıl tapuda gerçekleştirilen işlemlerin 3 milyon 65 bin 872'sini gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla, ticari taşınmaz vb.) satışları oluştururken, 1 milyon 354 bin 35'ini ipotek, 477 bin 974'ünü intikal, 110 bin 238'ini düzeltme, 70 bin 719'unu kamulaştırma, 55 bin 556'sını ayırma oluşturdu.

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Gayrimenkul satışları arttı: İşte ilk sıradaki il - Sayfa 4

Diğer işlemler 13 milyonu aşarken, tapuda taksim, bağış, birleştirme, trampa, ölünceye kadar bakma akdi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şerhi, intifa hakkından feragat gibi işlemler de gerçekleştirildi.

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