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  4. Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor?

Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor?

Borsada işlem görmeye hazırlanan gayrimenkul sertifikasında detaylar netleşti. Sertifikadan elde edilen gelir proje finansmanında kullanılacak. Yatırımcı 1+1 daire için 631.516 adet sertifika, 4+1 daire için 1 milyon 833 bin 345 sertifika biriktirecek.

Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor? - Sayfa 1

Gayrimenkul projelerine küçük yatırımlarla ortak olma fırsatı sunan gayrimenkul sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla borsada işlem görmeye hazırlanıyor.

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Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor? - Sayfa 2

Emlak Konut GYO'nun öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ile yatırımcılar, bir konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan projeye ortak olabilecek. Sertifikaya ilişkin izahname seti Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

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Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor? - Sayfa 3

İzahnamede ihraç edilecek gayrimenkul sertifikasına ilişkin bilgiler, ihraç edilen gayrimenkul sertifikasının yatırımcıya sağladığı haklar, riskler, gayrimenkulün değerleme raporları, tapusu, ihraç takvimi gibi bilgiler sıralandı.

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Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor? - Sayfa 4

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre izahname ile hangi dairenin kaç sertifika edeceği de netleşti. İzahnamede, ihraca konu olan tüm daireler tek tek sıralanarak kaç sertifikaya karşılık geldiği sıralandı.

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