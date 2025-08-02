Gayrimenkul Sertifikası'nın detayları: Daireler kaç sertifikaya karşılık geliyor?
Borsada işlem görmeye hazırlanan gayrimenkul sertifikasında detaylar netleşti. Sertifikadan elde edilen gelir proje finansmanında kullanılacak. Yatırımcı 1+1 daire için 631.516 adet sertifika, 4+1 daire için 1 milyon 833 bin 345 sertifika biriktirecek.
Gayrimenkul projelerine küçük yatırımlarla ortak olma fırsatı sunan gayrimenkul sertifikaları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla borsada işlem görmeye hazırlanıyor.
Emlak Konut GYO'nun öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ile yatırımcılar, bir konutun tamamına sahip olmak zorunda kalmadan projeye ortak olabilecek. Sertifikaya ilişkin izahname seti Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.
İzahnamede ihraç edilecek gayrimenkul sertifikasına ilişkin bilgiler, ihraç edilen gayrimenkul sertifikasının yatırımcıya sağladığı haklar, riskler, gayrimenkulün değerleme raporları, tapusu, ihraç takvimi gibi bilgiler sıralandı.