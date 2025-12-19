Gayrimenkulde 2025’in en çok değer kazanan ilçeleri belli oldu: İşte zirvedeki ilçe
Gaboras’ın 2025 gayrimenkul analizine göre konut fiyatlarında ilçe bazlı ayrışma belirginleşti. Bayraklı, Etimesgut ve Çekmeköy en çok değer kazanan ilçeler arasında yer alırken, Çankaya fiyatını en iyi koruyan ilçe oldu.
Gayrimenkul veri platformu Gaboras’ın 2025 fiyat endeksi, Türkiye’de konut piyasasında belirgin bir bölgesel ayrışmaya işaret etti.
Analize göre satış hacminde İstanbul, Ankara ve İzmir yine ilk üç sırayı oluştururken, değer artışı il bazından çok ilçe bazında yoğunlaştı.
Raporda, Ankara’nın Çankaya ilçesinin 2025’te konut fiyatını reel olarak en iyi koruyan ilçe olduğu belirtilirken, reel fiyat düşüşünün ise özellikle Muğla, Aydın ve Antalya genelinde daha belirgin hale geldiği vurgulandı.
2025’İN EN ÇOK DEĞER KAZANAN İLÇELERİ
Gaboras fiyat endeksine göre yıllık bazda en yüksek değer artışı yaşayan ilçeler şöyle sıralandı:
1. İzmir – Bayraklı
%32 – %35