Gayrimenkulde 2025’in en çok değer kazanan ilçeleri belli oldu: İşte zirvedeki ilçe

Raporda, Ankara’nın Çankaya ilçesinin 2025’te konut fiyatını reel olarak en iyi koruyan ilçe olduğu belirtilirken, reel fiyat düşüşünün ise özellikle Muğla, Aydın ve Antalya genelinde daha belirgin hale geldiği vurgulandı.