Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı
1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Sistem sayesinde artık kiralık ilanlar, yalnızca yetkilendirilmiş ve doğrulaması yapılmış gayrimenkuller için yayımlanabilecek.
1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamaya geçti. Yeni sistemle birlikte, kiralık ilanlar yalnızca yetki doğrulaması tamamlanmış gayrimenkuller için yayınlanabilecek. Bu düzenleme, sahte ilanların engellenmesini ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesini amaçlıyor.
Buna göre, ilan veren kişilerin kimlikleri ve gayrimenkul sahiplik bilgileri doğrulanacak.Kiralık ilanlar, yalnızca mal sahibinin izni ile yetkili emlak işletmeleri tarafından yayınlanabilecek.