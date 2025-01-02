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  4. Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı

Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı

1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Sistem sayesinde artık kiralık ilanlar, yalnızca yetkilendirilmiş ve doğrulaması yapılmış gayrimenkuller için yayımlanabilecek.

Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı - Sayfa 1

1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamaya geçti. Yeni sistemle birlikte, kiralık ilanlar yalnızca yetki doğrulaması tamamlanmış gayrimenkuller için yayınlanabilecek. Bu düzenleme, sahte ilanların engellenmesini ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesini amaçlıyor.

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Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı - Sayfa 2

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemenin detaylarını açıkladı:

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Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı - Sayfa 3

Buna göre, ilan veren kişilerin kimlikleri ve gayrimenkul sahiplik bilgileri doğrulanacak.Kiralık ilanlar, yalnızca mal sahibinin izni ile yetkili emlak işletmeleri tarafından yayınlanabilecek.

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Gayrimenkulde yeni dönem! Elektronik ilan doğrulama sistemi başladı: Uzman isim detayları anlattı - Sayfa 4

SAHTE İLANLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yeni sistemle, sahte ilanlar ve yanıltıcı bilgilerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Örneğin, tatil bölgelerinde gerçek olmayan villaların kiraya verilmesi gibi sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri bu sistem sayesinde engellenecek.

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