Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak
Gayrimenkulde vergi kayıplarının önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçileceği konuşuluyor. 2026'da devreye girecek uygulama ile gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler artık gerçek değer üzerinden hesaplanacak.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre gayrimenkulde rayiç bedel sebebiyle oluşan vergi kayıplarının önlenmesi için yeni bir uygulamaya geçiliyor.
2026'DA DEVREYE GİRECEK
2026 yılında devreye girecek uygulama ile gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, artık rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.
İlgili bakanlıklar, kamu gelirlerinin artırılması ve gayrimenkul sektöründe vergi adaletinin sağlanması için bir süredir çalışma yapıyordu. Ayrıca gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik dünyadaki örnekler de inceleniyor.