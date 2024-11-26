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  4. Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak

Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak

Gayrimenkulde vergi kayıplarının önüne geçmek için yeni bir uygulamaya geçileceği konuşuluyor. 2026'da devreye girecek uygulama ile gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler artık gerçek değer üzerinden hesaplanacak.

Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberdeki iddiaya göre gayrimenkulde rayiç bedel sebebiyle oluşan vergi kayıplarının önlenmesi için yeni bir uygulamaya geçiliyor.

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Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak - Sayfa 2

2026'DA DEVREYE GİRECEK

2026 yılında devreye girecek uygulama ile gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, artık rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.

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Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak - Sayfa 3

İlgili bakanlıklar, kamu gelirlerinin artırılması ve gayrimenkul sektöründe vergi adaletinin sağlanması için bir süredir çalışma yapıyordu. Ayrıca gayrimenkullerin vergilendirilmesine yönelik dünyadaki örnekler de inceleniyor.

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Gayrimenkule yeni vergi sistemi yolda: Artık rayiç bedel yerine gerçek bedel baz alınacak - Sayfa 4

Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sistemine ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmişti.

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