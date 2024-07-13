Geçen hafta bu açıklamalar gündem oldu: Çinli devin Türkiye yatırımı ses getirdi
Geçen hafta küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'in konuşması ve ABD enflasyon verileri takip edilirken, yurt içi piyasalarda Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin yatırımı ses getirdi.
1. ABD'de Haziran'da negatif aylık enflasyon
ABD'de Haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yayımlandı. Veriler Haziran ayında ülkede enflasyonun soğuduğuna işaret etti. Aylık olarak ABD'de Mayıs 2020'den bu yana ilk kez negatif aylık enflasyon görüldü.
2. Powell: Enflasyonun yeterince düştüğünü söylemeye hazır değilim
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.
3. BYD ile yatırım anlaşması imzalandı
Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.
4. TÜİK Başkanı açıkladı: Haziran enflasyonu neden düşük geldi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya zam ertelemelerinin Haziran enflasyonunu etkilediğini söyledi.