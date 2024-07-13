Geçen hafta bu açıklamalar gündem oldu: Çinli devin Türkiye yatırımı ses getirdi

3. BYD ile yatırım anlaşması imzalandı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yatırım anlaşması imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.