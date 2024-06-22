Geçen hafta en çok hangi yatırım aracı ne kazandırdı?Altın yükselişte, Dolar 33 TL'ye koşuyor ama...
Yatırım araçları arasında geçen hafta en çok kazandıran Borsa oldu. Borsa'yı Euro ve Dolar takip etti. Borsa haftalık bazda yüzde 2,87, altının gram fiyatı yüzde 0,33, Dolar/TL yüzde 0,45, Euro/TL yüzde 0,60 değer kazandı.
Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu.
BIST 100 endeksi, en düşük 10.569,23 ve en yüksek 10.792,92 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,87 değer kazanarak 10.771,36 puandan tamamladı.
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 458 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,13 artışla 16 bin 310 liraya yükseldi.
Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.